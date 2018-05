Consultazioni, Salvini: "Governo politico o voto l'8 luglio. C'è l'ok anche da M5S"

(Teleborsa) -Ilresta compatto, si allontana il governo riproposto dafino a questa mattina, di(senzache, però, sono d'accordo nel chiudere ad un eventuale dice Matteo Salvini."No a incarichi al buio, no a trasformismi, no a soluzioni politiche raffazzonate, sì a uno sforzo super partes", ha ribadito questa mattina Maurizio Martina reggente del PD al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidenteOgnuno, insomma, resta sulle proprie posizioni e l'ultimo giro di consultazioni, consegna per almeno per ora, u- E intanto c'è stato un incontro a tre, traAl centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni.ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando Montecitorio. "Le consultazioni riprenderanno nel pomeriggio: alle 16.00 Liberi e Uguali; 16.20 Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato della Repubblica, Partito SVP (Südtiroler Volkspartei) e (UV - Union Valdôtain). Sarà quindi la volta del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e di quello della Camera dei Deputati.Chiuderanno i colloqui i presidenti delle Camere: alle 17.30 salirà al Colle il presidente della Camera,e alle 18.00 sarà la volta dipresidente del Senato della Repubblica.