Elica, crescono fatturato e marginalità

Elica

(Teleborsa) - Il Gruppoha archiviato il primo trimestre del 2018, conpari a 118,9 milioni in aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (pari al +6% al netto dell’effetto cambio e della variazione del perimetro di consolidamento).Accelerano i volumi in Russia e anche in India che rappresenta il mercato caratterizzato dal maggiore tasso di crescita.L' Ebitda è salito del 10,5% a 9,7 milioni mentre l'Ebit si è attestato a 4,8 milioni (+31%).Ilpari a 1,8 milioni di Euro, è in progresso dell’84,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Laa - 73,3 milioni di Euro si confronta con - 69,3 milioni al 31 dicembre 2017, in linea con la stagionalità del business del primo trimestre.