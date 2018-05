Lavoro, Eni e Gruppo FS siglano intesa per elevare standard sicurezza negli appalti

Eni

(Teleborsa) -a solo una settimana dalla celebrazione della Giornata Mondiale indetta dall'ILO per il 28 aprile 2018. Questa volta però non si tratta di principi astratti, ma di unsiglata fra due realtà importanti nel panorama economico italiano,in materia di sicurezza sul lavoro, promuovendo ancor di più, responsabili e sicuri dei propri dipendenti, in tutti gli ambienti professionali e industriali, coinvolgendo anche il personale delle ditte appaltatrici.Questi glisiglato oggi da Eni e FS Italiane nella Bioraffineria Eni di Venezia, due delle più grandi realtà industriali italiane. L’intesa ha unacon l’obiettivo di aumentare i già elevati standard di sicurezza nel settore dei, migliorandone la gestione e i processi.Nell’ambito della sicurezza sul lavoro,: nel 2017 ha confermato il proprio primato rispetto ai competitors del settore Oil&Gas mondiale, consuntivando un, corrispondente a un infortunio ogni 5 milioni di ore lavorate, inrispetto al 2016. Un risultato che la società ha raggiunto grazie a un profondoponendo la sicurezza sempre al primo posto nel proprio sistema di valori, confermato nel 2015 anche con la creazione del(SCC), centro d’eccellenza per la gestione e il miglioramento della sicurezza dei lavori in appalto, che ha alla base la scelta di puntare sull’insourcing delle competenze locali attraverso processi di alta riqualificazione.Anche ilnella tutela della sicurezza sul lavoro e della salute del proprio personale. Nel periodo 2012-2017 ha registrato una significativae della loro frequenza (-34,4%).Tali risultati si uniscono a quelli raggiunti sul fronte della sicurezza della circolazione ferroviaria, con unin UE e che colloca il Gruppo FS ai. Una leadership consolidata e rafforzata nel tempo, attraverso lo sviluppo difocalizzati sull'innovazione tecnologica, organizzativa e la formazione del personale.Il Memorandum per FSI è un’importante tappa nel raggiungimento degliin tema di sicurezza sul lavoro. Piano che prevede di: zero infortuni nei processi produttivi sia del personale del Gruppo sia di quello delle imprese appaltatrici.A spiegare le ragioni dell'accordo è stato, direttore centrale Risorse Umane di FS Italiane. "Guardiamo ad Eni come a un modello di best practices, perchè ha numeri di infortuni molto minori dei nostri, anche se, in Ferrovie dello Stato, abbiamo fatto un grande lavoro e li abbiamo ridotti di molto", ha affermato, aggiungendo "vogliamo continuare a correre dietro ai numeri di Eni, in particolare sul tema dei lavoratori in appalto"."Il secondo tema per cui siamo qui oggi è per la presenza internazionale di Eni, sicuramente più consolidata della nostra. Il Gruppo FS Italiane sta infatti cercando di uscire dai confini italiani e proporsi come general contractor", ha concluso il manager.