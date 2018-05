Positiva la borsa di Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street che continua la scia positiva disegnata durante la seduta di venerdì, sulla scorta dei dati sugli occupati. Il report occupazionale degli Stati Uniti, relativo al mese di aprile, ha mostrato una creazione di posti di lavoro inferiore alle aspettative. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è sceso più del previsto, ai minimi dei 17 anni e mezzo, attestandosi al 3,9%.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,37%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.673,05 punti. Guadagni frazionali per il(+0,5%), come l'S&P 100 (0,4%).A fare da assist al mercato, sono le notizie di M&A come il deal Starbucks/Nestlé da 7 miliardi di dollari . Sul fronte macro, invece, non sono in programma dati di rilievo.(+0,91%),(+0,49%) e(+0,44%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+1,73%),(+1,24%),(+1,22%) e(+1,05%).(+3,24%),(+2,32%),(+2,27%) e(+2,23%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,15%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,08%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.A fare da assist al mercato, sono le notizie di M&A come il deal Starbucks/Nestlé da 7 miliardi di dollari . Sul fronte macro, invece, non sono in programma dati di rilievo.