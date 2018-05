Starbucks festeggia l'accordo con Nestlé

(Teleborsa) -

Rialzo marcato per la Starbucks, che tratta in rialzo dell'1,01%, dopo l'accordo siglato con Nestlé. Quest'ultima ha pagato oltre 7 miliardi di dollari per garantirsi la commercializzazione "in esclusiva" di alcuni tipi di caffè a marchio Starbucks, che andranno ad aggiungersi ai marchi già di successo Nescafè e Nespresso.

Il quadro di medio periodo di Starbucks ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 58,79 dollari USA. Primo supporto individuato a 57,98. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 59,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)