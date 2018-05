FinecoBank, utile netto in crescita nel 1° trimestre

FinecoBank

(Teleborsa) - Risultati in crescita nel 1° trimestre 2018 per. Idel primo trimestre 2018 ammontano a 155,4 milioni di euro, in crescita del 9,5% rispetto ai 141,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente grazie al contributo positivo di tutte le principali componenti.e una diminuzione rispetto al risultato di periodo registrato nel quarto trimestre 2017 pari a 61,6 milioni di euro.(20,77% a fine 2017). Il Total capital ratio transitional è pari al 28,49% (20,77% a fine 2017).“Il 2018 si è aperto ancora una volta con risultati trimestrali molto solidi, grazie al nostro modello di business diversificato e sostenibile, in grado di affrontare con successo ogni fase di mercato - ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank - . Il trimestre vede infatti il contributo molto positivo di tutte le aree di business, a ulteriore conferma dell’apprezzamentoper la ‘one-stop-solution’ proposta da Fineco.I risultati positivi di raccolta di aprile confermano ancora una volta il corretto posizionamento della banca a fronte dei trend strutturali che stanno plasmando la società italiana. L’asset-mix mensile si mostra coerente con l’attesa da parte sia dei nostri clienti che dei consulenti del lancio di nuovi servizi di consulenza evoluta.”In rosso il titolo a Piazza Affari: -3,60%.