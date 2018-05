Imprese, ok CdM a decreto su protezione know how e informazioni commerciali riservate

(Teleborsa) - Via libera del Governo alIl Consiglio dei Ministri ha infatti dato attuazione allasulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo, proporzionate e dissuasive, come spiega una nota di Palazzo Chigi.In particolare, il decreto, già esistente,, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che(o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza)Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini(o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza)Infine, riguardo alle sanzioni, il testo prevede laper chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.