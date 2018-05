Italia, cresce a marzo il disagio sociale

(Teleborsa) -si è attestato, nel mese di marzo aquattro decimi di punto in più rispetto a febbraio.mentread alta frequenza d'acquisto dello 0,8% (a febbraio era 0,3%).Nonostante il peggioramento, l'resta ad uno dei livelli più bassi degli ultimi anni e si inserisce in un contesto nel quale la ripresa sembra aver perso slancio, mentre i principali indicatori congiunturali evidenziano segnali tra loro contrastanti. In questa situazione, sottolinea l'Ufficio Studi di Confcommercio, "è difficile ipotizzare una dinamica occupazionale atta a favorire una riduzione significativa della disoccupazione, confermando le difficoltà già emerse negli ultimi mesi".è rimasto stabile rispetto al mese precedente. Il dato ha riflesso un, +62mila unità rispetto a febbraio. Più favorevole risulta il confronto su base annua, con una riduzione di mezzo punto percentuale del tasso di disoccupazione, in considerazione di un aumento degli occupati di 190mila unità e di una diminuzione dei disoccupati pari a 118mila unità.