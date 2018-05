Nice perfeziona l’acquisto di Abode Systems

(Teleborsa) -

Si è perfezionato l’acquisto della partecipazione del Gruppo Nice del 75% del capitale di Abode Systems, Inc., con il conseguente pagamento di un importo pari a 18,75 milioni di USD.



Fondata nel 2014, Abode è la start-up tecnologica americana con sede a Palo Alto in California, Silicon Valley, specializzata nell'offerta di una gamma completa di prodotti e della piattaforma tecnologica per il consumatore finale, per una casa connessa e protetta all'insegna della massima facilità d’uso.



L’acquisto è stato finanziato attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione del Gruppo.



Frazionalmente positivo il titolo a Piazza Affari: +0,61%.