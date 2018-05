Piaggio, risultati in crescita nel 1° trimestre

Piaggio

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2018 il Gruppoha registrato performance in miglioramento rispetto al primo trimestre 2017, con una consistente crescita di tutti i principali indicatori di conto economico e la riduzione del debito., in crescita dell’1% rispetto ai 309,1 milioni di euro registrati al 31 marzo 2017. A cambi costanti la crescita dei ricavi sarebbe stata del 6,7% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.(PFN) al 31 marzo 2018 si è attestato a 502,9 milioni di euro, in miglioramento per 29,5 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2017 (532,4 milioni di euro).Resta fermo l’impegno della società - che ha caratterizzato questi ultimi anni e che caratterizzerà anche le attività nel 2018 - di generare una crescita della produttività con una forte attenzione all'efficienza dei costi e degli investimenti, nel rispetto dei principi etici fatti propri dal Gruppo.In rosso il titolo a Piazza Affari: -1,22%.