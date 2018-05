Poste Italiane in calo. Mediobanca alza prezzo obiettivo

Poste Italiane

FTSE MIB

più grande infrastruttura di servizi in Italia

Poste Italiane

(Teleborsa) - Giornata in flessione per, che a Piazza Affari mostra una variazione percentuale negativa dello 0,74% rispetto alla seduta precedente. In vista della trimestrale, gli analisti dihanno confermato la raccomandazione outperform sul titolo, portando il target price a 9 da 8 euro.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,133 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,017. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,249.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)