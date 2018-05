Milano in corsa. Riflessiva l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza. Piazza Affari recupera parte delle perdite precedenti derivanti dalla situazione di stallo nella formazione del nuovo Governo , che preoccupa Bruxelles e gli investitori.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,188. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione a quota 1.308,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,72%), che raggiunge 70,94 dollari per barile dopo la decisione di Trump di abbandonare l'accordo sul nucleare in Iran Scende lo, attestandosi a 127 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,84%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.Buona la performance di(+2,28%),(+1,67%) e(+1,49%). Male i comparti(-1,15%) e(-0,72%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 6,73% dopo la trimestrale . Exploit di, che mostra un rialzo del 4,43%. Su di giri(+4,24%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,35%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,05% su alcuni downgrade . Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%. Tentenna, che cede lo 0,78% dopo la multa comminata dal governo per violazione Golden Power del FTSE MidCap,(+3,14%),(+2,90%) che è tornata in utile dopo 10 anni (+2,34%) e(+2,17%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,66% all'indomani dei conti . Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,39%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,84%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.