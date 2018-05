Tod's, Della Valle: risultati trimestre in linea con attese

Tod's

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso i primi tre mesi del 2018 con un fatturato consolidato, a cambi costanti, pari a 234,1 milioni di euro (-1,8% rispetto al primo trimestre del 2017)., soprattutto per quanto riguarda i marchi Tods e Roger Vivier, che sono quelli con la maggiore presenza all'estero. A cambi correnti, i ricavi si attestano a 226,1 milioni di euro" - spiega una nota della società.e, come previsto, non sono ancora visibili gli effetti dovuti al nuovo modello di business in atto - ha dichiaratodel Gruppo -. Il piano di sviluppo futuro e' in pieno svolgimento e tutte le persone coinvolte stanno lavorando molto bene. Siamo in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati di mantenere ai livelli più alti possibili la qualità dei nostri prodotti, con una sempre più forte componente creativa".