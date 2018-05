Wall Street chiude sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Finanziario

Materiali

Telecomunicazioni

Utilities

Dowdupont

General Electric

Exxon Mobil

JP Morgan

Wal-Mart

Walt Disney

Verizon Communication

United Health

Electronic Arts

Micron Technology

Dish Network

Take-Two Interactive Software

Monster Beverage

Liberty Global

American Airlines

Liberty Global

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,75% sul, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.697,79 punti. Fa meglio il(+1,14%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,03%),(+1,50%) e(+1,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono abbattuti nei comparti(-1,13%) e(-0,75%).Al top tra i(+2,82%),(+2,45%),(+2,38%) e(+2,18%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate suche ha chiuso a -3,14%.Sotto pressioneche accusa un calo dell'1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Tra i(+5,75%),(+5,02%),(+4,39%) e(+4,21%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,48%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,02%.In svantaggioche registra un ribasso del 3,49%.Giornata no per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,60%.