A2A, i numeri del primo trimestre

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre conpari a 1.812 milioni di euro, in aumento di 190 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente (+12%). L’aumento dei ricavi - spiega la società energetica in una nota - è prevalentemente riconducibile alle vendite ai grandi clienti elettricità, ai maggiori ricavi gas sui mercati all’ingrosso e alle vendite di certificati verdi.Ilsi è attestato a 408 milioni di euro, in crescita di 15 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2017 (+4%). Il, pari a 287 milioni di euro risulta in crescita di 4 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2017 (283 milioni di euro)L’di pertinenza del Gruppo nei primi tre mesi del 2018 ha raggiunto 173 milioni di euro, in lieve flessione rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2017 (180 milioni di euro nei primi tre mesi del 2017) soprattutto a seguito delle maggiori imposte di competenza.Larisulta in miglioramento di 50 milioni di euro attestandosi a 3.176 milioni di euro rispetto ai 3.226 milioni di euro del 31 dicembre 2017.. Per il 2018 A2A si attende un "fra 1.150-1.180 milioni di euro, al quale si sommano circa 20-30 milioni di euro di partite non ricorrenti positive. Laè attesa fra 360-390 milioni di euro, ovvero superiore a quella registrata nel 2017 (penalizzata dagli effetti negativi conseguenti all’esercizio della PUT Option su EPCG). Laè vista auto finanziare la crescita degli investimenti e dei dividendi e dovrebbe attestarsi in un range compreso tra 0 e 100 milioni di euro.