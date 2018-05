Credem, cresce l'utile nel 1° trimestre

Credem

(Teleborsa) - Soddisfacenti i conti dinel 1° trimestre dell'anno, che hanno evidenziato un. Acquisiti 28 mila nuovi clienti, con la raccolta complessiva da clientela che è cresciuta del 3,6% a/a raggiungendo 66,2 miliardi di euro (+2,3 miliardi di euro in valore assoluto a/a)., ai massimi livellidel sistema, con un margine di oltre sei punti percentuali rispetto al livello minimo assegnato da BCE per il 2018 pari a 7,375%.La consueta qualità dell’attivo è attestata dal rapporto tra crediti problematici lordi ed impieghi lordi (NPL Ratio) a 5,3% rispetto a 11,1% della media delle banche significative italiane.“Sono estremamente soddisfatto di come tutto il Gruppo abbia affrontato questi mesi continuando ad ottenere risultati eccezionali anche dopo un anno davvero positivo come è stato il 2017", ha dichiarato, Direttore Generale della banca. "Nei prossimi mesi proseguiremo con la consueta decisione a sviluppare il nostro business continuando a puntare sulla gestione del risparmio e suiservizi di protezione del patrimonio e della persona oltre che sul sostegno creditizio a privati ed imprese".