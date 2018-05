Italia, calano le richieste di partita IVA

(Teleborsa) -. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando come nei primi tre mesi dell'annorispetto allo stesso periodo del 2017.attesta che le quota per le persone fisiche è pari al 72,7%, quella relativa alle società di capitali al 22%, mentre la quota per le società di persone si ferma al 4,6%.In base alla, prevale ancora ilche registra sempre il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 19% del totale, seguito dallecon il 18,3%. Terzo posto per l’(9,7%), che però segna un decremento notevole rispetto al 2017 (-13,4%).Passando invece ad una, prevale il Nord Italia con il 44,3% delle nuove aperture. Seguono il Sud e le Isole al 34%, mentre il Centro Italia si ferma al 21,7%.