Utilities in frenata a Piazza Affari. Comparto debole in tutta Europa

(Teleborsa) - Settore utility sotto pressione in tutta Europa sulla scia dell'accelerazione della crescita dei rendimenti sul mercato dei governativi. L'intero settore a livello europeo sta cedendo lo 0,54%.Tra i player del comparto di Piazza Affari, scivola di oltre il 2%nel giorno in cui alzerà il velo sulla trimestrale, seguita da-1,18% e-1,23%. Entrambe, la vigilia, hanno diffuso i conti del primo trimestre. La società energetica guidata da Francesco Starace ha chiuso i primi tre mesi del 2018 con risultati in aumento grazie a rinnovabili e reti , mentre l'utility con al timone Luigi Ferraris ha archiviato il periodo con numeri in crescita Contiene le perdita(-0,03%) che ha chiuso il primo trimestre 2018 con risultati in linea con gli obiettivi del piano industriale