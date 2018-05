Wall Street apre in leggero rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -per la Borsa di New York.che sale dello 0,41% a 24.649,09 punti; moderato guadagno anche per lo, che si porta a 2.707,87 punti. Sulla stessa linea anche il(+0,44%) e l'(0,42%)., buona la performance dei comparti Telecomunicazioni (+1,01%), Sanitario (+0,59%) e Information Technology (+0,51%).(+0,94%),(+0,92%),(+0,86%) e(+0,82%).(+3,57%),(+2,63%),(+2,32%) e(+1,92%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -5,66%.Sensibili perdite per, in calo del 4,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'2%.di maggior peso, richiesta di sussidi alla disoccupazione migliori delle attese in USA, mentre l'inflazione accelera meno del previsto. In USA sarà annunciato il dato Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan alle 16:00 di domani nel pomeriggio, per il quale gli analisti stimano 98,5 punti.È previsto dal Regno Unito l'annuncio del dato Tasso di Disoccupazione, atteso martedì alle 10:30 (4,3% nelle stime degli esperti).