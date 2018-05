Air France - KLM, passeggeri in calo nel mese di aprile

Air France-KLM

(Teleborsa) -(Air France, KLM, Transavia, HOP!). Complessivamente il numero di passeggeri che ha usufruito dei servizi della compagnia aerea franco-olandese si attesta a 8,2 milioni, in calo del 2,5%.In aumento dello 0,4% il tasso di riempimento degli aerei (load factor) che arriva all'88,1% dall'87,7% dell'aprile 2017Dato negativo per i voli di "lungo raggio" (Air France KLM, and HOP!), il cui numero di passeggeri scende del 3,2%, evidenziando un calo più marcato verso il(-5%). Anche il traffico per voli di "medio o corto raggio" mostra una diminuzione del 5,8%.Tra le attività del Gruppo scende il trasporto cargo, con le tonnellate paganti per distanza in km (RTK) in calo del 6%.