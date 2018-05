Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,67%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 71,36 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a 132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,88%. Si stemperano le tensioni politiche in vista della formazione di un nuovo Governo entro lunedì 14 maggio 2018.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,62%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, piatta, che tiene la parità.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,36 miliardi di euro, in rialzo del 9,15% rispetto ai precedenti 3,08 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 340.470, rispetto ai precedenti 316.924, mentre i volumi scambiati sono passati da 1,41 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,26 miliardi.Tra i 224 titoli scambiati sul listino milanese, 121 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 83 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 20 azioni.(+1,15%),(+0,97%) e(+0,86%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica le, che hanno riportato una flessione dello 0,66%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,12% grazie ai conti trimestrali . Effervescente, con un progresso del 2,41%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,99%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,95%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -2,95%: nel 1° trimestre scendono ricavi e utile . Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+8,14%),(+3,46%),(+2,52%) e(+2,31%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -2,27%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,66%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,48%.