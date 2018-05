Brunello Cucinelli festeggia in Borsa i ricavi trimestrali e l'outlook

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,83% grazie ai dati sui ricavi trimestrali resi noti, la vigilia, a mercati chiusi.Il primo trimestre 2018 si è chiuso con ricavi netti a 148,3 milioni di Euro, +9,1% a cambi correnti (+12,2% a cambi costanti) rispetto ai 136,0 milioni di Euro al 31 marzo 2017. Incremento delle vendite sia nei Mercati Internazionali, pari al +10,2%, sia nel MercatoItaliano, in crescita del +4,4%. Fatturato in aumento in tutte le aree geografiche: Italia +4,4%, Europa +14,9%, Nord America +2,2% (incremento “high single digit” a cambi costanti), Greater China +31,2%, Resto del Mondo +5,3%. Crescita delle vendite in tutti i canali distributivi: retail +9,8%, monomarca wholesale +12,9%, multimarca wholesale +7,9%."Siamo, visti i sell out in corso della Primavera Estate 2018, in considerazione dell’ottima campagna vendite Autunno Inverno 2018 e analizzando l’alta qualità delle vendite," - ha affermatoL'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,95.