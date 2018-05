Italia, automotive e giovani spingono il credito al consumo

(Teleborsa) -. Secondo uno studio presentato dall'Osservatorio Compass sono sempre di più le famiglie italiane che, per effettuare acquisti, scelgono di dilazionare il pagamento ricorrendo ai finanziamenti., pari ad un valore medio d'acquisto di 5.300 euro., con un +7,8% rispetto al 2016. Ma a stupire è la crescita addirittura del 54% rispetto al 2013, a dimostrazione dell'importanza sempre maggiore del credito al consumo. Infatti benha contribuito in maniera predominante, che rappresenta ben l’82% del valore dei finanziamenti erogati totali. Segue, in misura minore, l’arredamento con il 9% e l’elettronica con il 6%., a fronte di un importo medio finanziato (889 euro) decisamente più basso rispetto a quello delle auto (13.048 euro)., con le richieste più che raddoppiate (+59%) dal 2013 ad oggi. A livello geografico invece le regioni con il maggior incremento sono la Calabria (+25,3%) e l’Emilia Romagna (+24,7%)."La ripresa dei consumi e del potere di acquisto sono un segnale positivo per l’economia del Paese e l’Osservatorio Compass evidenzia la ritrovata fiducia da parte delle famiglie e dei venditori" dichiara, Direttore Centrale Marketing e Customer Management di Compass.