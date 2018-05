Mediobanca, Nagel: "In anticipo un anno su target piano"

Mediobanca

(Teleborsa) - In"siamo avanti di un anno" rispetto ai target del piano. Quasi tutti gli obiettivi del terzo anno "sono stati già raggiunti e in parte anche battuti". Lo ha detto l'. "Dobbiamo mantenere questo tipo di traiettoria nei prossimi 12-18 mesi - ha aggiunto -. Questo tipo di andamento economico e patrimoniale autorizza una più interessante politica di remunerazione degli azionisti. Avendo dato quella guidance di un pay-out al 40-50% e visto che anche il quarto trimestre sarà interessante come andamento - ha spiegato Nagel - è legittimo attendersi un miglioramento del dividendo nella fascia alta della forchetta".Nagel ha espresso soddisfazione per i risultati trimestrali e la redditività raggiunta dall'istituto di Piazzetta Cuccia. "E' stato il primo trimestre della nostra storia in cui abbiamo superato i 600 milioni di ricavi e si è chiuso con una marginalità molto buona, di 200 milioni" - ha affermato -. "Il 30% di redditività netta sul fatturato ci induce a pensare quanto questo modello di business che abbiamo affinato e aggiustato è diventato redditizio e ha una marginalità unica non solo sul mercato italiano ma anche su quello europeo".Mediobanca ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio 2017/2018 con un nuovo record di ricavi (a 1,8 miliardi) ed utili (682 milioni).