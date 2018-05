Scuola, le emergenze da risolvere dal nuovo Governo nei primi due mesi

(Teleborsa) - Mentre i riflettori sono puntati sulla formazione del nuovo Governo affidato nelle mani di M5S e Lega Nord , il mondo della scuola continua a chiedere di risolvere alcune questioni irrisolte.Il sindacato della scuolasi fa portavoce delle emergenze da risolvere nel più breve tempo possibile: entro due mesi, va rivista la Riforma della. Come più volte promesso in campagna elettorale,, con una finestra a 61 anni di età, comprendendo finalmente quello scolastico tra i lavori usuranti. Tra le procedure da affrontare con urgenza c’è poi lo sblocco dei concorsi per Direttori SGA e per dirigenti scolastici, con oltre 2mila posti vacanti a partire dal prossimo settembre. In questo ambito, occorre anche avallare l'assunzione dei ricorrenti 2011 attraverso un corso-concorso, come dei facenti funzioni e vicari da più di 36 mesi. C’è poi da cancellare l’abolizione dei vincoli sulle assegnazioni provvisorie., Presidente Anief spiega: "È fondamentale procedere in fretta con la riapertura delle), come già fatto nel 2008 e nel 2012, oltre ad avviare un piano straordinario di assunzioni mettendo in ruolo su tutti i posti dell'organico di fatto disponibili negli ultimi due anni. Tra le priorità del Governo, da includere in un decreto legge ad hoc, c’è anche la trasformazione dei posti in deroga del sostegno in organico di diritto: si tratta di oltre 40mila cattedre, vergognosamente rilegate fino al 30 giugno e quindi non utilizzabili per le immissioni in ruolo e nemmeno per i trasferimenti, mentre nella nuova Legge di Stabilità si dovrebbero stanziare i fondi per adeguare gli stipendi all'inflazione, in modo da incentivare gli aumenti-miseria in arrivo con la farsa del rinnovo contrattuale, ripristinare il tempo scuola falcidiato negli ultimi anni e destinare un punto in più di PIL alla Cultura e all'Istruzione, magari distraendo i fondi per le spese militari. Se questi punti verranno attuati, allora riscontreranno il favore del nostro sindacato, perché si andrebbe finalmente verso una scuola giusta"