Trenitalia, nuova veste grafica per il sito web

(Teleborsa) - Si rinnova il sito web di(Gruppo FS Italiane).Nuove funzionalità e interfacce rinnovate rendono più semplice, veloce e intuitiva ogni fase di consultazione, grazie anche all'ottimizzazione per smartphone e tablet. Migliorata nel complesso la customer experience nella fruizione dei contenuti.Il portale web di Trenitalia diventa maggiormente usabile, consentendo di visualizzare velocemente treni e orari per i collegamenti scelti, mentre con la nuova funzionalità di “acquisto rapido” si possono consultare gli orari e prenotare il proprio treno in pochi click.Con oltre 70 milioni di visite, nel primo quadrimestre 2018, e con un aumento dei biglietti venduti pari al 17% rispetto al 2017, il sito Trenitalia si conferma primo per accessi nel settore travel italiano.