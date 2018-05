UBI ottimista su riduzione NPL sotto 10% entro 2019

UBI Banca

"Abbiamo isolato un pacchetto di crediti non performing che in questo momento è in corso di valutazione e sul quale siamo ottimisti in termini di execution". Lo ha detto il, parlando dell'obiettivo di ridurre la quota di NPL sotto il 10% entro il 2019. "Abbiamo tutti i motivi per confermare quanto avevamo annunciato con i risultati di fine anno e cioè di attraversare la doppia cifra verso la singola cifra nel corso del prossimo anno - ha spiegato -. Le operazioni di finalizzazione del pacchetto, di valutazione dello stesso e di richiesta delle GACS sono al momento perfettamente in linea con le nostre previsioni e, sì, credo che qualche annuncio prima della fine dell'anno riusciremo a farlo, ovviamente a condizioni di mercato coerenti con quelle attuali".. Per Massiah la prima parte del 2018 è stata rappresentata da "una trimestrale storica". Con l'incorporazione della Banca Teatina - ha spiegato - si è conclusa completamente l'operazione di incorporazione delle tre banche, devo dire con grande soddisfazione. Siamo ormai completamente operativi: per certi aspetti sembra già passato molto tempo. Evidentemente questa è una trimestrale molto positiva, perché abbiamo segni più su tutte le componenti. Innanzitutto - ha sottolineato - abbiamo un utile che cresce in maniera molto elevata: credo che da molti anni non vedevamo 120 milioni di utile in un solo trimestre".