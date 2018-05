Aumento IVA, l’Italia sarà il Paese più tartassato in UE

(Teleborsa) - Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l’ aumento dell’IVA , nel corso del 2019 "ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro". Nel dettaglio, tale rincaro sarà pari a 284 euro per famiglia al Nord, a 234 euro nel Centro e a 199 euro nel Mezzogiorno.A lanciare l'allarme è l’che, attraverso una simulazione di carattere teorico, ha dimensionato gli effetti economici che graveranno sulle famiglie dal prossimo 1° gennaio. Infatti, "se non verranno recuperati entro la fine di quest’anno 12,4 miliardi di euro,, mentreafferma il"Bisogna assolutamente evitare l’aumento dell’IVA. Non solo perché colpirebbe in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose, ma anche perché. Ricordo - continua Zabeo - che. Se l’IVA dovesse salire ai livelli record previsti, per le botteghe artigiane e i piccoli commercianti sarebbe un danno enorme, visto che la stragrande maggioranza dei rispettivi fatturati è attribuibile alla domanda interna".Non solo.. "Questo balzo ci consentirebbe di scavalcare tutti e di posizionarci in testa alla classifica dei più tartassati dalle imposte indirette".L'aliquota ordinaria dell’IVA - ricorda la CGIA - è stata introdotta per la prima volta nel 1973 (al 12%) e fino a quest’anno è aumentata 9 volte. Tra i principali Paesi della zona euro siamo quello in cui è cresciuta di più: ben 10 punti, "".