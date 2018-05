Futures USA preannunciano un avvio positivo di Wall Street

(Teleborsa) - In prossimità dell'apertura della. A meno di un'ora dall'apertura dilasciando presagire un avvio con segno più per gli indici a stelle e strisce., con l'incontro tra il presidentee una delegazione cinese a Washington., costretto a sospendere le proprie attività a seguito del blocco del mercato USA, dal quale prelevava circa il 25/30% delle componenti utilizzate per un valore di più di 2 miliardi di dollari.ha affermato: "Il presidente della Cina ed io stiamo lavorando per garantire alla compagnia telefonica,", scrive il presidente in un tweet.