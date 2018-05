Germania, il Fondo Monetario sollecita investimenti e riduzione squilibri

(Teleborsa) -. E' quanto emerso al termine della "missione" annuale a Berlino del FMI, che sollecita il governo tedesco aed agire con decisione per "Il Fondo Monetario ha riconosciuto che "la crescita del PIL è accelerata nel 2017" ed "il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi dal periodo post riunificazione", con conseguente aumento dei salari.Tuttavia, si sottolinea che, fra cui le, ilemergente a livello internazionale, il possibile, che rischiano diin Germania.Per questo, l'Istituto di Washington consiglia a Berlino di, in contrasto con il bilancio appena presentato che prevede una drastica riduzione della spesa pubblica da qui al 2022, nonostante il bisogno infrastrutturale del paese., pari a circa 245 miliardi di euro a fine 2017, che ha creato attriti sia in ambito europeo che internazionale, per gli squilibri prodotti in termini di crescita ed occupazione.Ultimo e non meno importante consiglio del FMI è quello di