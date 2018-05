Gerusalemme inaugura ambasciata USA. Scontro a Gaza: 37 morti e 1.200 feriti

(Teleborsa) - Cresce la tensione in Medioriente per lecontro l'apertura della nuova. A Gaza si contano giàe circa. negli scontri fra manifestanti palestinesi e milizie israeliane a presidio della barriera difensiva.Tutto è iniziato con laa Gerusalemme, che ha alimentato la protesta palestinese., che non ha perso tempo per invocare la(guerra santa) ed incitare i musulmani ad imbracciare le armi contro Stati Uniti ed Israele.Frattanto, la cerimonia è appena iniziata alla presenza del premiere dell'ambasciatore Usa David Friedman. Presente la figlia del Presidente USA,, assieme al marito, al vice segretario di Stato americano John Sullivan ed al segretario al Tesoro David Mnuchin.