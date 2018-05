Governo, Lega e M5S chiedono qualche giorno e non fanno nomi per Premier

(Teleborsa) -. Diverso però l'atteggiamento tenuto in conferenza stampa: se da un lato il leader del Movimento 5 Stelle,, ha mostrato più sicurezza sulla fattibilità del "contratto" patteggiato con la Lega, chiedendo che sia sottoposto a referendum online degli iscritti, dall'altro il leader leghista,I Colloqui di oggi con il Presidente della Repubblica,, non risolvono dunque lo stato d'incertezza prolungatosi sino ad oggi, in attesa che il Capo dlelo stato decida sul da farsi. Oggi erano state convocate nuove consultazioni dopo che i colloqui serrati al Pirellone nel weekend sembravano aver prodotto "un sostanziale accordo sui punti chiave" del programma che dovrebbe definire le linee guida del nuovo Governo M5S-Lega. Più nebulose le discussioni sul Premier., ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa, dopo l'incontro col Capo dello Stato Sergio Mattarella. "Stiamo discutendo sull'idea di Italia che vogliamo, anche animatamente, con il M5S", ha aggiunto il leader della Lega., ha sottolineato il leader della Lega, aggiungendo "farò tutto fino in fondo per metterci in gioco e mettermi in gioco, per dare a questo paese un governo stabile"."Il governo parte se può fare le cose, altrimenti non cominciamo neanche", ha ribadito, dopo aver menzionato i(Legge Fornero, immigrazione, fisco)su giustizia, sicurezza e infrastrutture., ha aggiunto Salvini, ricordando di non esser disposto a "spaccare la coalizione di centrodestra"., ha concluso."Se parte questo governo parte veramente Terza Repubblica, i cittadini fanno un passo avanti de politici fanno passo indietro", ha affermato in conferenza stampa il leader M5S,, uscendo dall'ufficio presidenziale visibilmente soddisfatto.Il M5Sper definire meglio ilcon la Lega e swi è mostrato irremovibile sulla necessità siattraverso la piattaforma Russeau dedicata agli iscritti."Il contratto M5S-Lega - ha spiegato - è sule definisce i programmi che l'esecutivo dovrà portare avanti per i prossimi 5 anni"., ha detto Di Maio, citando alcuni punti di comune interesse come il reddito di cittadinanza, la Legge Fornero, la lotta agli sprechi ecc.. "Nomi pubblicamente non ne facciamo, abbiamo chiesto a Presidente della Repubblica tempo per mettere a punto programma governo", ha detto il leader dei 5 Stelle, precisando "stanno cambiando riti politica, si discute prima dei temi che interessano gli italiani e poi del resto".E per fugare le ansie sulle prossime scadenze in ambito internazionale, ha aggiunto. "Ci sono scadenze internazionali che ci impongono di fare presto e noi vogliamo fare presto, ma dato che si parla di temi che riguarderanno i prossimi 5 anni vogliamo parlarne ancora", ha chiarito.