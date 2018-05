Governo, Mattarella riceve leader M5S e Lega. Molte incognite sul Premier

(Teleborsa) - C'è attesa per ildel Presidente della Repubblica,, che nel pomeriggio di oggi (14 maggio) incontrerà i leader del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord. Scaletta ben definita: alle ore 16:30 salirà al Colle il numero uno del M5S,, ed a seguire, leader lighista (alle ore 18).La tensione cresce con il passar dlele ore ed anche l'UE sta a guardare, ha detto il portavoce della Commissione europea,, nel corso della conferenza stampa quotidiana. "Quando avremo un annuncio, faremo un commento, ma non sarà oggi" ha aggiunto il portavoce, precisando che "la situazione si sta evolvendo" e cheEd in questo contesto, B. Parlando della situazione politica italiana, il ministro tedesco agli Affari europei, Michael Roth" ha detto "Speri che si arrivi alla costruzione di un cgoverno con il quale si possa vivere vene come Unione Europea".Frattanto, i colloqui serrati del weekend al Pirellone hanno prodotto "un sostanziale accordo sui punti chiave" del programma che dovrebbe definire le linee guida del nuovo, mentre., che sarà un soggetto terzo diverso dai due leader.Anzi, su questo aspetto sembra che i due leader non abbiano ancora trovato un'intesa, eccetto che per un aspetto:Fra isono emersi i nomi dell'economista, che conferma di esser stato "contattato" ma ha ora meno chance di arrivare a Palazzo Chigi, e di, professore di diritto e componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.