Governo, Mattarella sente M5S che chiede "qualche giorno". Ora tocca alla Lega

(Teleborsa) -. Questo quanto chiesto dalla delegazione del, sentita oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica,La delegazione formala dal leader dei pentastellati, dal capogruppo del M5S al Senato,, e dalla capogruppo alla Camera,, si è trattenuta poco meno di un'ora, rispettando in pieno i tempi prestabiliti che prevedevano una consultazione di circa un'ora per ciascuna delegazione., ha detto in conferenza stampa il leader M5S,, uscendo dall'ufficio presidenziale.Poi, il capo dei pentastellati ha spiegato di averper definire meglio ilcon la Lega edi governo attraverso la piattaforma Russeau dedicata agli iscritti."Il contratto M5S-Lega - ha spiegato - è sule definisce i programmi che l'esecutivo dovrà portare avanti per i prossimi 5 anni"., ha detto Di Maio, citando alcuni punti di comune interesse come il reddito di cittadinanza, la Legge Fornero, la lotta agli sprechi ecc.. "Nomi pubblicamente non ne facciamo, abbiamo chiesto a Presidente della Repubblica tempo per mettere a punto programma governo", ha detto il leader dei 5 Stelle, precisando "stanno cambiando riti politica, si discute prima dei temi che interessano gli italiani e poi del resto".E per fugare le ansie sulle prossime scadenze in ambito internazionale, ha aggiunto. "Ci sono scadenze internazionali che ci impongono di fare presto e noi vogliamo fare presto, ma dato che si parla di temi che riguarderanno i prossimi 5 anni vogliamo parlarne ancora", ha chiarito.La delegazione sarà composta dal leader,,dalcapogruppo al Senato,, e dal capogruppo alla Camera,I colloqui serrati del weekend al Pirellone hanno prodotto "un sostanziale accordo sui punti chiave" del programma che dovrebbe definire le linee guida del nuovo, mentre, che sarà un soggetto terzo diverso dai due leader.Anzi, su questo aspetto sembra che i due leader non abbiano ancora trovato un'intesa, eccetto che per un aspetto:Fra i papabili si erano fatti i nomi dell'economistadi, professore di diritto e componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ma entrambe le figure hanno perso credibilità con il passare delle ore. Dal M5S è arrivata anche una smentita sulla candidatura di Sapelli.