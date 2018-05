Imprese sempre più sostenibili fanno uso del volontariato d'impresa

(Teleborsa) -e una buona parte di queste lo faE' quanto emerso da una ricerca condotta dalla, condotta in collaborazionesu un campione doi 126 aziende di varie dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL e impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo diattuale del Volontariato d‘Impresa - inteso come progetto in cui l’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni Nonprofit durante l’orario di lavoro - individuare leche stanno funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco lee formulare raccomandazioni.: il 36% delle imprese che hanno risposto affermativamente conta fino a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50 dipendenti.Nel nostro Paese l’esercito dei volontari in orario di lavoro, appartenenti a diversi settori dell’economia: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al food&beverage.Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i programmi di Volontariato d’Impresa emergono: una verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’si concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti dio di altre organizzazioni verso la comunità (64%), svilupparedi riferimento per portare valore di lungo periodo (34%), favorire la propria visibilità eaziendale (49%). Quelle rivolte all’vertono in particolare su: favorire una(47%), sviluppare delledei dipendenti, seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono(38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione(21% delle imprese).Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il: l’86% delle aziende rispondenti utilizza infattiquesta tipologia e il 71% la considera prevalente.Quanto alleaffrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione all’e alverso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con disabilità, senzatetto, ecc.