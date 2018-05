MolMed, in miglioramento i risultati del 1° trimestre

MolMed

(Teleborsa) -ha chiuso i primi tre mesi del 2018 conoperativi pari a euro 5.809 migliaia (euro 4.409 migliaia nel primo trimestre 2017), riportano una crescita del +31,8% grazie a un incremento nei ricavi delle vendite del +47,9%.rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (risultato negativo per euro 3.680 migliaia).Laal 31 marzo 2018 è positiva per euro 16.453 migliaia (euro 18.111 migliaia al 31 dicembre 2017) e comprende esclusivamente cassa e disponibilità liquide in assenza di indebitamento finanziario., Amministratore Delegato della società italiana di biotecnologie, ha così commentato l’evoluzione del business nel corso del primo trimestre 2018: “I risultati del primo trimestre confermano il trend estremamente positivo che la Società ha evidenziato a partire dal 2015, attraverso l’ottimizzazione delle proprie risorse e la valorizzazione dei suoi principali asset, con riferimento sia ai prodotti proprietari, con l’ottenimento della rimborsabilità di Zalmoxis e lo sviluppo del CAR T CD44v66, sia alle attività GMP conto terzi: i recenti contratti con Orchard Therapeutics e Boston Children’s Hospital dimostrano l’ulteriore riconoscimento dell’eccellenza di MolMed in questo specifico settore d’avanguardia. Sulla base di questi soddisfacenti risultati, la Società conferma il suo focus strategico sullo sviluppo dei propri prodotti con l’ulteriore valorizzazione di Zalmoxis, l’avvio della sperimentazione clinica di CAR T CD44v6, e l’ampliamento della pipeline proprietaria nell’area dell’immuno-oncologia. Parallelamente proseguiranno le attività finalizzate alla graduale autorizzazione della nuova facility di Bresso e all’ampliamento del portafoglio clienti per i GMP service”.