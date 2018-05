Opening Bell intonata a Wall Steet

Dow Jones

(Teleborsa) -. Nessun dato rilevante dal fronte macroeconomico, mentre segnali positivi arrivano dal meeting tenutosi oggi a Washington tra il presidente Trump e una delegazione cinese.con ilche sale dello 0,49% a 24.953,38 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 3 maggio; sulla stessa linea, balzo in avanti dello 0,32% per l'a 2.736,53 punti. Guadagni frazionali per il(+0,43%), come l'S&P 100 (0,31%).i comparti(+0,78%),(+0,51%) e(+0,50%).In cima alla classifica deispiccano(+1,44%),(+1,12%),(+1,09%) e(+1,07%)., torna su(+9,02%), dopo la disastrosa seduta di venerdì 11 maggio. In luce anche(+4,09%),(+3,68%) e(+3,49%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Tentenna, che cede lo 0,84%.