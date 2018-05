Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il finale leggermente positivo della piazza di Tokyo . La borsa milanese resta in attesa di sviluppi sul fronte politico, con Salvini e Di Maio che avrebbero trovato un accordo di governo dopo due mesi di stallo.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.318,9 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,52%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,89%. Prende il via la tredicesima emissione del BTP Italia da parte del Tesoro.sostanzialmente invariata+0,02%, resta vicino alla parità(-0,09%), piattaIn luce sul listino milanese il comparto, con un +0,51% sul precedente. Offerti i comparti(-0,55%),(-0,52%) e(-0,46%).di Milano, troviamo(+0,80%) nel giorno della trimestrale,(+0,64%),(+0,63%) e(+0,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,14%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.del FTSE MidCap,(+2,28%),(+1,32%),(+0,89%) e(+0,88%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,91%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,63 punti percentuali.scende dell'1,63%. Calo deciso per, che segna un -1,51%.Sul resto del listino vola+5,37% dopo aver annunciato la più grande cartolarizzazione in UE . Brilla+6,58% dopo aver riportato risultati trimestrali in miglioramento