SOMEC debutta all'AIM Italia

SOMEC

(Teleborsa) - Grandi festeggiamenti a Piazza Affari per il debutto diall', che a partire da domani (15 maggio 2018) sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. Poco mosso il titolo sui primi scambi: -0,07% a 17,988 euro., in particolare è uno dei principali operatori mondiali nei settori della realizzazione e posa in opera di involucri vetrati ad alto contenuto ingegneristico e nella progettazione, produzione su misura di aree catering., il flottante al momento dell’ammissione è del 22,46% (25,80% in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a circa 124 milioni di euro."Ringrazio Borsa Italiana che ci ha dato l’opportunità di essere qui oggi, che ci ha accompagnato a questa importante tappa introducendoci al programma ELITE, strumento importante per le aziende che vogliono approcciare in maniera strutturata e graduale il mercato dei capitali", ha dichiarato, Presidente di Somec S.p.A..