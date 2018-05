Assicurazioni, Authority UE avvia stress test 2018

(Teleborsa) - Stress test non solo per le banche, ma anche per le Assicurazioni in Europa. Ne da notizia l').L') ha avviato lo Sper valutare la capacità del settore assicurativo europeo di resistere a condizioni avverse.Gli scenari di stress sono i seguenti:- ilyield curve up, è caratterizzato da unche avviene contestualmente a un incremento dei riscatti delle polizze vita e a un aumento del costo di liquidazione dei sinistri danni dovuto a una crescita dell'inflazione;- il, yield curve down, prevede unacontestuale a una variazione nel rischio di longevità per le polizze vita;- il, Nat-Cat, è caratterizzato dal verificarsi dinaturali che colpiscono simultaneamente l'Europa.L'esercizio valuterà anche, in via qualitativa, le potenziali implicazioni del cyber risk. I dati dovranno essere forniti entro il 16 agosto 2018