Cairo Communications torna in utile nel primo trimestre

Gruppo Cairo Communication

RCS

(Teleborsa) - Salgono i conti del primo trimestre 2018 del Gruppoche nel periodo in questione ha conseguitopari a 301,4 milioni di euro contro i 289,8 milioni nel primo trimestre 2017.Il) e il) consolidati sono pari a rispettivamente a 25,1 milioni di euro e 10,1 milioni, in forte crescita rispetto al primo trimestre 2017 (rispettivamente 18,3 milioni e 1,7 milioni).Ildel Gruppo pari a 3,4 milioni di euro rispetto alla perdita di 2,2 milioni nel 2017.La controllataha realizzato margini in linea con gli obiettivi di risultato del 2018 e in forte crescita (conseguendo un risultato netto positivo di 6 milioni rispetto ad una perdita di 5,7 milioni del primo trimestre 2017) e ridotto di 28,2 milioni il proprio indebitamento finanziario netto.), pari a Euro 22,3 milioni nel bilancio consolidato di Cairo Communication, è stato in crescita di circa 7,5 milioni rispetto al primo trimestre 2017.Ilha registrato nel trimestre un forte incremento degli ascolti del canale La7 (+21% sul totale giorno e +40% in prime time), che si è confermato anche nel mese di aprile e nei primi giorni di maggio.Il settore editoria periodici Cairo Editore ha continuato a conseguire risultati positivi, realizzando un margine operativo lordo () e un risultato operativo () rispettivamente pari a 1,7 milioni e a 1,4 milioni (Euro 2,5 milioni ed Euro 2,2 milioni nel primo trimestre 2017).Nel seguito del 2018, il Gruppo con riferimento al perimetro delle sue attività tradizionali continuerà:- a perseguire lo sviluppo dei suoi settori editoria periodica Cairo Editore e raccolta pubblicitaria, continuando per Cairo Editore nella propria strategia volta a cogliere segmenti di mercato con maggiore potenziale, consolidando inoltre i risultati delle proprie testate;- ad impegnarsi con l’obiettivo di sviluppare la propria attività nel settore editoriale televisivo, per il quale si prevede il conseguimento anche nel'’anno 2018 di un margine operativo lordo () positivo.Con riferimento a RCS, i suoi amministratori hanno comunicato che in considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, per il mantenimento e lo sviluppo dei ricavi come per il continuo perseguimento dell'efficienza operativa, nonché dei positivi risultati del primo trimestre, in assenza di eventi al momento non prevedibili,L'evoluzione della situazione generale dell’economia e dei settori di riferimento potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi.