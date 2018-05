Gran Bretagna, stabile la disoccupazione

(Teleborsa) - Nel mese di aprile il numero dei senza lavoro che hannocontro la crescita di 15.700 unità del mese di marzo (rivisto da 11.600 unità della prima lettura). Il dato pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS) èche stimavano una discesa fino a 13.300 unità.A marzo, invece,come atteso dagli analisti. Da rilevare che il tasso segna anche un forte calo rispetto al 4,6% dell'anno precedente e risulta il più basso dal 1975.(-116 mila rispetto allo scorso anno e -46 mila rispetto al trimestre immediatamente precedente).con 197.000 unità in più rispetto al trimestre precedente (battute le attese del mercato che erano per 129.000 unità) e di 396.000 rispetto all'anno passato, attestandosi a 32,34 milioni.Infine,ha mostrato una crescita del 2,9% (in linea con le previsioni, 2,8% nel mese precedente) escludendo i bonus, mentre includendo i bonus mostra un incremento del 2,6%, meno del 2,8% del mese precedente ed inferiore alle attese (2,7%).