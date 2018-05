MPS, perfezionato acquisto piattaforma recupero crediti da parte di Cerved e Quaestio

BMPS

Cerved

(Teleborsa) - E' stato perfezionato l’acquisto della piattaforma di recupero crediti in sofferenza (Juliet) dida parte di Quaestio Cerved Credit Management SpA, societa` costituita ad hoc dae Quaestio.La piattaforma Juliet svolgera` attivita` di special servicing su portafogli di crediti in sofferenza, ed avra` in gestione almeno l’80% delle sofferenze che verranno generate da BMPS per un periodo decennale (con un valore iniziale pari a circa Euro 4,5 miliardi), oltre ad altre sofferenze derivanti dall’operazione di cartolarizzazione di BMPS e da altre operazioni di cartolarizzazione promosse da Quaestio (ad oggi pari a circa Euro 17,6 miliardi)., in linea con il corrispettivo di Euro 52,5 milioni comunicato in data 2 agosto 2017 e corretto per alcuni aggiustamenti relativi alle voci di capitale circolante, cui potrebbe aggiungersi un earn-out per un importo complessivo massimo di Euro 33,8 milioni, pagabile in due possibili tranches, al realizzarsi di determinati risultati economici, a seguito dell’approvazione dei bilanci di Juliet al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2025.