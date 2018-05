Openjobmetis, risultati in aumento nel 1° trimestre

Openjobmetis

(Teleborsa) - Inizia bene l'anno per, che ha chiuso il 1° trimestre del 2018 conLanegativa per 26,8 milioni evidenzia un miglioramento di circa 8,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2017."Il primo trimestre evidenzia una ulteriore crescita dei ricavi che ci si attende venga confermata anche nel secondo trimestre 2018. Questo, unito con il positivo trend del mercato e alla ripresa della competitività del Paese Italia, ci permette di pensare con fiducia al prosieguo del 2018", si legge in una nota.L’Amministratore Delegatoha commentato: "Il primo trimestre del 2018 si è aperto con il miglioramento di tutti i principali indici, confermando in particolare le nostre previsioni di un anno focalizzato al miglioramento della redditività.Prosegue il percorso di Open Innovation, in collaborazione con Mind the Bridge, che si è concretizzato alla fine del mese di aprile con l’acquisto di Badaplus, un’applicazione per tablet e smartphone al servizio delle attività della nostra divisione family care. Openjobmetis ha acquisito il software e tutti i relativi diritti esclusivi di utilizzazione economica, la piena ed esclusiva titolarità del nome a dominio, nonché la piena ed esclusiva titolarità dei marchi".