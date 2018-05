Piazza Affari in lieve rialzo. Più cauta l'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -mentre il resto di Eurolandia rimane ai nastri di partenza. Intanto, dall'altra parte dell'oceano in rosso la performance di Wall Street che vede losegnare un calo dello 0,90%.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia sul parterre lo 0,60%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.294,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,30%.Invariato loche si mantiene a 130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,94%, mentre sull'orizzonte politico ancora non arriva alcuna novità per la formazione del nuovo Governo.non trovano la quadra e ripartono da un tavolo tecnico per mettere a punto il contratto sul programma di Governo.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Trascuratache mostra un +0,16%. Resistenteche segna un piccolo aumento dello 0,23%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,31%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, rimane più cauto il, con chiusura su 26.586 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,69%),(+0,61%) e(+0,60%). Nel listino, i settori(-2,33%),(-1,72%) e(-1,20%) sono stati tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,34%),(+2,44%),(+1,71%) e(+1,28%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -1,92%.che accusa un calo dell'1,68%.Sottotonoche scivola dello 0,72%.Dimessache mostra ribassi frazionali.del FTSE MidCap,(+1,78%),(+1,61%),(+1,10%) e(+1,08%). Iinvece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,24%., che arretra del 5,29%.suche registra un calo del 3,40%.