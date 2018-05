Sostegno, record di iscrizioni di alunni disabili ma l’organico rimane fermo

(Teleborsa) - Continuano a crescere di numero gli alunni disabili nelle scuole italiane che hanno raggiunto circa 255mila unità,. In un solo anno, con la scuola primaria che registra la presenza più elevata di alunne e alunni con disabilità, oltre 90mila. Mentre è laa, pari al 4%.Ma il dato che continua purtroppo a non fare notizia, pur trattandosi di un elemento producente una serie di problemi non indifferenti all'organizzazione didattica speciale, è quello della stabilizzazione del personale docente specializzato: "Entrando del dettaglio della tipologia di contratto, dei 139.554 docenti per il sostegno nell'anno scolastico 2016/2017 – scrive il- 87.605 hanno un contratto a tempo indeterminato e 51.949 un contratto a tempo determinato. La quota di insegnanti per il sostegno a tempo indeterminato sul totale dei docenti per il sostegno è pari al 62,8%; nell'anno scolastico 2001/2002 tale rapporto si attestava sul 60,8%"Il sindacato della scuolada anni ha attivato ricorsi gratuiti al TAR Lazio per garantire #nonunoradimeno rispetto a quelle chieste dalla scuola ogni anno alle direzioni regionali in presenza di handicap grave e certificato., Presidentedichiara: "Sono 40 mila i docenti precari che ogni anno continuano ad essere chiamati ad assicurare il diritto all'istruzione e che spesso, però, sono nominati in istituti scolastici diversi minando la continuità didattica. La legge sulla Buona Scuola non ha risolto il problema: anzi,, mettendo in dubbio la valenza della diagnosi in essere. Sposta il problema su un piano diagnostico, ma non risolve nulla da un punto di vista della didattica". Secondo"la soluzione sarebbe a portata di mano: basterebbe stabilizzare i 40 mila posti che per diversi anni sono dati in deroga, specie dopo le sentenze delle sezioni unite della, secondo le quali va salvaguardata la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo".