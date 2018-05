Ternienergia, Softeco Sismat si aggiudica commessa a Vicenza

TerniEnergia

(Teleborsa) -, tramite la digital company del Gruppo, ha sottoscritto un contratto per la fornitura del sistema di gestione e controllo dei trasporti flessibili diL’azienda del Gruppo TerniEnergia fornirà ai committenti un servizio innovativo, caratterizzato dalla gestione totalmente automatizzata della pianificazione delle corse sulla base delle richieste degli utenti, senza necessità di intervento da parte degli operatori di centrale. La piattaforma realizzata dal team della line of business smart mobility del Gruppo rende, infatti, disponibile un nuovo sistema di elaborazione automatica delle richieste che possono essere presentate dai clienti mediante APP per smartphone, portale web, SMS e tramite chioschi interattivi “light” posizionati nelle principali fermate. Come per i servizi a chiamata tradizionali, sarà disponibile inoltre un call-center per le prenotazioni telefoniche.Il servizio sarà attivato su cinque diverse aree della città di Vicenza e costituirà la base per eventuali successivi ampliamenti e implementazioni di nuove funzionalità.