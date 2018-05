Borsa elettrica, cala ad aprile il prezzo d'acquisto dell'energia - GME

(Teleborsa) - Ad aprile, il prezzo dell'energia alla borsa elettrica si attesta a 49,39 euro/MWh (-7,52 euro/MWh), in calo del 13,2% in linea con le dinamiche stagionali del periodo, a 49,39 euro/MWh mentre si conferma in rialzo su base annuale (+15,2%).E' quanto emerge dalle newsletter mensile del, secondo cui tale dinamica, coerente con il più elevato livello degli acquisti nazionali (rispetto al valore molto basso di aprile dello scorso anno) e con i maggiori costi del gas "appare in parte mitigata dall'incremento delle importazioni e dalla più ampia disponibilità di offerta idrica (quasi 6.500 MWh medi orari), soprattutto al Nord". Su base mensile, invece, il prezzo "mostra la consueta flessione, guidata soprattutto dai ribassi stagionali della domanda di energia elettrica (-3.450 MWh)".In termini di, l'energia elettrica scambiata nel Sistema Italia, pari a 22,2 TWh, cresce del 2,2% sul minimo storico registrato per il mese di aprile nel 2017. In rialzo i volumi transitati nella borsa elettrica, pari a 16,4 TWh (+0,6%). Ladel mercato, pari a 73,8%, si riduce su base annuale di oltre un punto percentuale, mantenendosi tuttavia ai massimi da giugno.In termini di, invece, la stabilità delle vendite nazionali è il frutto di una decisa riduzione di quelle degli impianti a fonte tradizionale (-16,0%), che ha interessato il gas in tutte le zone e il carbone al Centro Sud, e di una netta ripresa di quelli a fonte rinnovabile (+23,2%), sorretti soprattutto dal diffuso incremento dell'idrico (quasi 6.500 MWh medi orari, massimo da quasi due anni), che torna a superare un quarto del totale venduto, riportando, dopo un biennio, la quota complessiva delle vendite rinnovabili vicina al 50% dei volumi provenienti da unità nazionali.