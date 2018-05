Borse europee caute. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Media

Telecomunicazioni

Utility

Banche

Sanitario

Saipem

Mediaset

Telecom Italia

UBI Banca

Banco BPM

A2A

Recordati

Vittoria Assicurazioni

Rai Way

FILA

Inwit

Geox

Credito Valtellinese

Hera

Cerved Group

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,73%). Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.294,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,36%.Torna a salire lo, attestandosi a 136 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,99%. Sale la tensione per formazione del nuovo governo andamento cauto per+0,15%, poco mossa+0,18%, sostanzialmente invariata, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi iniziata venerdì scorso.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,93%) e(+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,91%),(-0,90%) e(-0,85%).di Milano, troviamo(+2,23%),(+1,99%) dopo la trimestrale (+0,55%) nel giorno del CdA sui conti. I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,07%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%. Male, che registra un ribasso dell'1,30%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,30%.di Milano,(+19,55%) sull'annuncio dell' opas di Vittoria Capital finalizzata al delisting (+0,97%),(+0,97%) e(+0,73%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -3,52%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,48%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,37%.