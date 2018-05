CdM, via libera all'attuazione della direttiva UE su distribuzione assicurativa

(Teleborsa) - Via libera dalall'attuazione della direttiva UE relativa alla distribuzione assicurativa.Il decreto introduce significative novità al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte dalla direttiva e interviene in materia di: risoluzione stragiudiziale delle controversie; organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi; coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati dall') e la) coerentemente con le rispettive competenze. E’ stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul per adeguare l’ambito di competenza dellain relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d'investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.E’ previsto che IVASS e CONSOB si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.Il decreto prevede, infine,per la, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario,o, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.